Un uomo armato ha fatto irruzione con la sua auto sulla pista dell’aeroporto di Amburgo, nell’area in cui vengono parcheggiati gli aerei. Ha in ostaggio un bambino di 4 anni.

Amburgo, uomo fa irruzione con l’auto sulla pista dell’aeroporto: ha un ostaggio

Sabato sera, 4 novembre, un uomo armato ha fatto irruzione con la sua auto sulla pista dell’aeroporto di Amburgo, nell’area dove gli aerei vengono parcheggiati. Nell’auto insieme a lui tiene in ostaggio un bambino di 4 anni, suo figlio. La polizia ha subito spiegato che non si tratta di un caso di terrorismo, ma che la causa potrebbe riguardare una disputa per l’affidamento del minore. La polizia ha circondato l’auto con decine di agenti e mezzi ma la situazione è ancora in stallo. Durante la notte l’uomo ha sparato alcuni colpi in aria e ha lanciato alcune bombe molotov. Si tratta di un turco della Bassa Sassonia che tiene in ostaggio il figlio di 4 anni e chiede un volo per la Turchia.

Amburgo, uomo fa irruzione armato sulla pista: aeroporto chiuso

L’aeroporto di Amburgo, uno dei più importanti del nord della Germania, è stato chiuso e completamente evacuato. I voli sono stati cancellati o rimandati e le autorità hanno chiesto ai passeggeri di non presentarsi in aeroporto. Secondo i media, i viaggiatori interessati sono oltre 3.200. Sul posto, oltre a decine di agenti della polizia, ci sono ambulanze, psicologi e negoziatori. Una portavoce della polizia ha detto ai media tedeschi che sono in corso contatti con l’uomo e che l’obiettivo è trovare “una soluzione negoziale“.