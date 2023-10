Ad Amburgo, in Germania, almeno cinque operai sono morti per il crollo di un'impalcatura.

Germania, crolla un’impalcatura ad Amburgo: 5 operai morti

Terribile incidente sul lavoro in Germania. Ad Amburgo è crollata un’impalcatura e ci sono almeno cinque operai morti. Secondo quanto riportato da Bild, i fatti sarebbero accaduti questa mattina dopo le 9 nel quartiere HafenCity. Gli operai erano impegnati nella tromba dell’ascensore nel grande cantiere del Westfield Hamburg-Überseequartier sulla Chicagostrasse, dove secondo i media tedeschi sono impegnate almeno 700 persone. Improvvisamente le impalcature sono crollate su più piani, travolgendo almeno otto persone. I vigili del fuoco hanno segnalato cinque vittime.

Germania, crolla un’impalcatura ad Amburgo: cantiere sgomberato

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco per raggiungere i lavoratori rimasti sepolti dall’impalcatura, come ha riportato il portavoce dei pompieri, Philipp Baumann. Sul posto sono arrivate diverse ambulanze e medici del pronto soccorso. I vigili del fuoco hanno chiarito che l’incidente è avvenuto nell’ex area portuale sul fiume Elba che è in fase di riqualificazione con uffici ed edifici residenziali, hotel e negozi. Per il momento non è chiaro quante persone siano rimaste ferite, ma il cantiere è stato completamente sgomberato.