Sono quattro gli operai rimasti feriti nel crollo della passerella ciclopedonale in costruzione nei pressi del fiume che scorre alle porte del borgo elvetico di Poschiavo. Sulle cause dell’incidente sta indagando la polizia cantonale.

Crolla passerella ciclopedonale: feriti gli operai

Dalla struttura dell’impalcature alle armature della passerella: tutto giù, trascinando con sé i quattro operai, che lavoravano per conto di un’impresa edile locale. Ditta al lavoro nella realizzazione della passerella ciclopedonale da circa tre settimane.

I lavori erano da poco giunti ad un punto di svolta con la gettata di calcestruzzo che avrebbe dovuto portare alla realizzazione della soletta. La struttura ha invece ceduto, precipitando nell’alveo del fiume, in zona Curtin. Questa zona, secondo il tanto atteso progetto della passerella, avrebbe dovuto essere collegata dalla struttura all’altra sponda del fiume.

Un fulmine a ciel sereno: il cantiere, aperto ufficialmente il 13 marzo scorso, ha visto procedere i lavori in maniera spedita fino alla gettata del calcestruzzo. Un peso eccessivo, evidentemente, per lo scheletro della struttura, che non ha retto e ha portato a questo nuovo, ennesimo incidente sul lavoro.

Le forze dell’ordine, insieme ai sanitari e alla Polizia cantonale, sono state immediatamente allertate, trasportando poi gli operai coinvolti al vicino ospedale San Sisto. Per un operaio in particolare, le cui condizioni sono apparse da subito più gravi, è stato necessario provvedere al trasferimento con l’elicottero della Rega all’ospedale cantonale di Coira.