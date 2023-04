Roma, incidente sul lavoro: morto operaio di 65 anni

L’incidente mortale è avvenuto nella giornata di ieri, 4 aprile, e ha visto coinvolto un operaio di 65 anni che è precipitato da un’impalcatura del cantiere edile a cui stava lavorando alla Marcellina, in provincia di Roma.

Roma, operaio 65enne cade da un’implcatura e muore

Erano circa le ore 14 di ieri, martedì 4 aprile, quando l’operaio che stava lavorando alla ristrutturazione di una villetta della Marcellina è caduto dall’impalcatura su cui si trovava. L’uomo è precipitato da tre metri di altezza, e la caduta gli è stata fatale. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi, ma i medici del 118 non hanno potuto fare altro se non dichiarare il decesso dell’uomo. Poco dopo, sono giunti sul luogo dell’incidente anche i carabinieri della stazione di Marcellina e di Tivoli, che si sono occupati di fare tutti i rilievi del caso.

Nuovo incidente sul lavoro: è l’ennesimo del 2023

Quello avvenuto ieri non è altro che l’ennesimo incidente sul lavoro di questo inizio 2023. In particolare, nella zona di Roma, ma non solo, è proprio il settore edile a rivelarsi il più pericoloso. La situazione è sensibilmente peggiorata negli ultimi anni, con l’arrivo di nuove aziende spesso improvvisate o poco attrezzate che entrano in scena a seguito della forte richiesta di lavori legata ai vari bonus per l’edilizia.