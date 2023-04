Fano, incidente sul lavoro: operaio 28enne muore schiacciato da una pressa

Non ce l’ha fatta a sopravvivere l’operaio rimasto schiacciato da un carroponte nella mattinata di oggi a Fano. Il ragazzo, di soli 28 anni, è morto all’interno dello stabilimento della Polver.

Incidente sul lavoro: operaio di 28 anni morto a Fano

L’incidente è avvenuto nelle prime ore della mattina di oggi, mercoledì 5 aprile, nella zona industriale di Fano. Erano circa le 5, quando un operaio di 28 anni della Polver, un’azienda di una trentina di dipendenti della zona, è rimasto schiacciato mentre utilizzava una pressa. Sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco e i sanitari del 118.

L’intervento dei soccorsi e il decesso del ragazzo

Nonostante il celere intervento dei medici, per l’operaio 28enne non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate a causa del macchinario: l’uomo è deceduto pochi minuti dopo l’incidente. Si tratta dell’ennesima morte bianca di questo 2023 in Italia. Gli agenti di Polizia hanno già iniziato a fare tutti i rilievi del caso per determinare l’esatta dinamica dell’accaduto e comprendere a chi sono attribuibili le responsabilità della tragedia.