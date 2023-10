"Dalle 12:40 non ci sono stati né decolli né atterraggi" dichiara un portavoce dello scalo tedesco

A dare la notizia di quanto sta succedendo in queste ore all’aeroporto di Amburgo è l’agenzia tedesca Dpa che cita un portavoce dello scalo tedesco: “Tutte le operazioni di volo sono state completamente sospese“.

I passeggeri e i membri dell’equipaggio, presenti sul volo, sono stati sottoposti a controlli di sicurezza.

Minaccia terroristica

“Tutte le operazioni di volo all’aeroporto di Amburgo sono state sospese a causa di una minaccia di attentato a un aereo proveniente dalla capitale iraniana Teheran“, è questa la notizia data dall’agenzia tedesca Dpa, che cita quanto detto da un portavoce dello scalo: “Dalle ore 12:40 – ora locale e italiana – non ci sono stati né decolli e né atterraggi“.

“Anche Bundespolizei ha ricevuto, in mattinata, una mail che minacciava un attentato contro un volo Teheran-Amburgo“, è quando fa sapere un portavoce della polizia locale.

Il mezzo si trova in un’area speciale

L’aereo, atterrato intorno alle 12:20, si trova in questi momenti in un’area speciale, mentre i 198 passeggeri e i 16 membri dell’equipaggio presenti sul volo hanno lasciato il velivolo e sono stati sottoposti a controlli di sicurezza in un’area separata. Perquisiti anche l’aereo e i bagagli di tutti i passeggeri.

