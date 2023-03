Luigi Di Maio ha una nuova fiamma: di chi si tratta

Dopo l’addioa lla giornalista Virginia Saba, Luigi Di maio sarebbe stato avvistato a Venezia con l’economista ed ex modella Alessia D’Alessandro, sua presunta nuova fiamma.

Luigi Di Maio: chi è Alessia D’Alessandro

Secondo indiscrezioni Luigi Di Maio potrebbe aver di nuovo trovato l’amore: al fianco del ministro sembra infatti ci sia l’ex modella Alessia D’Alessandro, 30enne salernitana con un passato da modella e che, nel 2018, si è candidata per il Movimento 5 Stelle nel 2018, nel collegio Agropoli-Castellabate, in provincia di Salerno. I due sarebbero stati avvistati insieme a Venezia ma al momento sulla liaison non vi sono conferme.

Per Di Maio si tratterebbe della prima storia importante dopo la sua rottura dalla giornalista Virginia Saba, con cui si vociferava che sarebbe giunto all’altare.

Alessia D’Alessandro invece ha sempre vissuto nel massimo riserbo la sua vita privata. Per molto tempo la giornalista ha vissuto all’estero, dove ha completato il suo percorso di studi universitari. La sua indubbia bellezza le è valsa alcuni ingaggi come modella, ma lei stessa ha confessato di aver svolto questo lavoro unicamente per pagarsi gli studi. In tanti si chiedono se lei e Di Maio confermeranno le voci in circolazione sulla loro liaison e i fan sono in trepidante attesa di saperne di più.