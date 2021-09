Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono lasciati: l’attacco via social

Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono lasciati e dopo l'annuncio dell'ex calciatore la sua ex compagna ha replicato via social.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono detti addio. A dare l’annuncio della rottura è stato l’ex calciatore, mentre la Bennardo ha replicato poco dopo.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo: l’addio

Dopo circa 3 anni d’amore e la nascita della loro bambina, Bianca, Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono lasciati a un passo dall’altare.

Ad annunciare la rottura è stato l’ex calciatore, che sui social ha chiesto ai fan di rispettare la sua privacy: “Mi dispiace deludere tutte quelle persone che hanno sognato e si sono emozionate per la nostra storia d’amore nata sotto i riflettori di Uomini e Donne. Mi dispiace per tutte quelle persone che hanno creduto in noi come coppia e che ci hanno elogiato e si sono complimentate per il nostro essere e per la nostra splendida bambina Bianca”, ha scritto nel suo messaggio Sossio Aruta.

Poco più tardi sui social è giunta anche la “replica” di Ursula, che rispondendo a un fan ha scritto: “Purtroppo c’è chi vive giocando anche a costo di ledere la dignità di una famiglia”. Dunque le cose tra lei e Sossio non sarebbero finite nel migliore dei modi e in tanti sui social vorrebbero sapere come mai la coppia si sia detta addio.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo: la storia d’amore

Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono legati nel 2018 a Uomini e Donne e, dopo un primo momento di crisi, i due erano tornati insieme più felici e uniti che mai. Dopo aver annunciato il loro fidanzamento ufficiale i due avevano avuto una figlia, Bianca, e avevano detto di essere intenzionati a convolare a nozze nel 2020. Come molte altre coppie, a causa dell’emergenza Coronavirus si erano trovati costretti a rinviare la data delle loro nozze ma ora a quanto pare la loro storia si è conclusa in un nulla di fatto.

Sossio Aruta: l’annuncio

Sossio Aruta ha dato l’annuncio della fine della loro storia attraverso i social, dove ha scritto un lungo messaggio chiedendo ai fan di rispettare la sua privacy in un momento tanto difficile. “La nostra storia è arrivata al capolinea… Prego chiunque di rispettare questo difficile momento e di desistere dal cercare altre motivazioni diverse da quelle dichiarate”, ha scritto nel suo post.