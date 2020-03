Sossio Aruta ha deciso di fare una dedica davvero speciale a Ursula Bennardo nella Casa del Gf Vip: la commozione della donna

Se qualcuno può pensare che sia impossibile stupire il proprio amore all’interno del Grande Fratello Vip, ecco che arriva a smentirlo Sossio Aruta. L’ex cavaliere ha infatti deciso di realizzare una dedica decisamente speciale alla sua Ursula Bennardo in occasione del loro secondo anniversario. Così l’ex cavaliere è riuscito a lasciare la sua donna letteralmente di stucco, al punto che la ex dama ha dovuto interrompere una diretta social per la troppa emozione.

L’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, armatosi di fantasia, ha raccolto dei bicchieri di plastica con i quali ha composto una scritta, che recita “4.3.18 – Ti amo Ursula”. Il tutto è stato congegnato nel giardino della magione romana, con un’operazione che ha richiesto un bel po’ di tempo. L’impresa di Sossio Arusta è stata ovviamente ripresa dalle telecamere, ma quel che più conta, ha fatto breccia nel cuore di Ursula.

Sossio Aruta sorprende Ursula

La reazione della donna non si è fatta attendere. Tramite la diretta del Gf Vip ha infatti potuto vedere la dedica del suo compagno Sossio Aruta. Tali immagini l’hanno a tal punto commossa, che in una clip di Instagram si è dovuta interrompere sopraffatta dall’emozione.

“Diretta chiusa per commozione!”, ha quindi avvisato la Bennardo in una Story.





Come sottofondo delle sue Stories, Ursula ha poi messo la canzone di Alessandra Amoroso “Non ho che te”. Infine, prima di andare a dormire, ha scritto un ultimo romantico messaggio, che evidentemente spera venga recapitato alla sua dolce metà.