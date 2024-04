Sossio Aruta ha rotto il silenzio sulla rottura con Ursula Bennardo, svelando i motivi che li hanno portati alla rottura. Per l’ex cavaliere di Uomini e Donne, il rapporto non doveva finire così, specialmente per il bene della piccola Bianca.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo: i motivi della rottura

Tramite il suo profilo Instagram, Sossio Aruta ha confidato ai fan i motivi della rottura con Ursula Bennardo. Stando a quanto si coglie, è stata l’ex dama di Uomini e Donne a decidere di interrompere la relazione. L’ex cavaliere non l’ha presa per niente bene e ancora oggi soffre, specialmente per la distanza dalla figlia Bianca.

Le parole di Sossio Aruta

Innanzitutto, Sossio Aruta ha voluto chiarire che tra i motivi della rottura non ci sono tradimenti:

“Mai tradito neanche con uno sguardo, il pensiero o un sms. Sono un uomo dai grandi valori e credo nell’amore eterno e nella famiglia unita. Ma purtroppo bisogna essere in due a crederci”.

Poi, l’ex cavaliere di Uomini e Donne ha spiegato perché la storia è finita:

“Cavolate, incomprensioni e fraintendimenti fino ad arrivare all’esasperazione”.

Sossio Aruta: le frecciatine di Ursula Bennardo

Sossio sostiene che Ursula lo abbia lasciato per “cavolate“, quindi una domanda sorge spontanea: si può mandare all’aria una relazione con una bambina di mezzo per motivi tanto banali? A quanti gli hanno chiesto come replica alle frecciatine della Bennardo, Aruta ha risposto che lui in questo momento ha “un solo pensiero“, la figlia Bianca. L’ex cavaliere ha sottolineato: “Ognuno elabora il fallimento a modo suo e trova la risposta negli atteggiamenti”.