Josep Borrell accusa: Israele usa fame come arma contro Gaza

l'Alto rappresentante dell’Unione Europea per gli affari esteri ha accusato Israele di usare la fame come un'arma contro la popolazione di Gaza.

Mentre continua senza sosta il conflitto tra Israele ed Hamas, arrivano alcune critiche al governo di Tel Aviv da parte di Josep Borrell. L’Alto rappresentante dell’Unione Europea per gli affari esteri, parlando durante l’European Humanitarian Forum 2024, ha dichiarato che in questo conflitto la fame viene utilizzata come una vera e propria arma contro i cittadini di Gaza.

Israele deve far entrare gli aiuti

In occasione dell’European Humanitarian Forum 2024 Josep Borrell ha avuto modo di tirare le orecchie a Israele per come sta conducendo il suo conflitto contro Hamas. L’Alto rappresentante dell’Unione Europea per gli affari esteri ha infatti sottolineato come a Gaza la fame non sia tanto un evento legato alla guerra, quanto una vera e propria arma che il governo di Tel Aviv sta sfruttando contro la popolazione.

Borrell ha infatti sottolineato come ci siano sette mesi di derrate alimentari bloccate, ed ha poi spinto Israele ad aprire i cancelli per far entrare gli aiuti a Gaza. Tutto questo avviene mentre le forze israeliane stanno continuando il loro assalto ad Al-Shifa, l’ospedale più grande della città palestinese e dove sono bloccate circa 30.000 persone.

I decessi per fame

Non è la prima volta che si parla di fame e di Gaza, qualche tempo fa anche l’OMS aveva lanciato un allarme, sottolineando come già diverse persone, bambini inclusi, fossero morti proprio a causa della scarsità di cibo. Anche in questo caso era stato lanciato un appello per spingere Israele a fare di più per aiutare la popolazione di Gaza.