Texas: approvata e poi bloccata una controversa legge sull'immigrazione

L’intera situazione si è svolta praticamente nel giro di alcune ore e riguarda una controversa e severa legge contro l’immigrazione clandestina. Questa è stata inizialmente approvata dalla Corte Suprema con sei voti favorevoli e tre contrari. Ma poco dopo una corte d’appello federale ha preso una decisione opposta, bloccando la norma.

Una legge criticata

La decisione della Corte Suprema di dare il via libera alla legge non era stata vista positivamente nemmeno dalla Casa Bianca, che aveva criticato aspramente quanto avvenuto. Ma a quanto pare questa vittoria ha avuto vita breve, perché poche ore dopo la Corte d’Appello del Quinto Circuito ha impedito allo stato del Texas di far entrare in vigore tale norma.

Si tratta di una legge molto severa che permetterebbe alle forze dell’ordine locali di poter arrestare i migranti che attraversano il confine senza alcuna autorizzazione. Al momento toccherà capire se questa sospensione sarà soltanto temporanea o se sarà in grado di bloccare definitivamente una norma diventata molto controversa nel paese.

Bisognerà aspettare

Per capire il futuro di questa legge non si può far altro che attendere, perché tocca alla Corte d’Appello del Quinto Circuito prendere una decisione in merito. E non è chiaro quali provvedimenti potranno prendere in merito alla questione.