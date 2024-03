Dopo lo scandalo della foto modificata con Photoshop e ritirata da alcune delle più importanti agenzie stampa internazionali, continua a far parlare la prolungata assenza dagli eventi pubblici di Kate Middleton. Dopo l’operazione all’addome, svoltasi con un intervento programmato il 17 gennaio 2024, la principessa del Galles sta affrontando infatti un lungo periodo di convalescenza che la costringerà a non comparire in nessun evento ufficiale almeno fino al 31 marzo.

Da parte dei sudditi e degli amanti del gossip di tutto il mondo, però, c’è preoccupazione per il fatto che Kate Middleton non sia stata vista in pubblico da fine dicembre, oltre che alle continue ipotesi sull’operazione subita dalla principessa.

L’operazione che ha costretto Kate Middletton al ritiro dalle apparizioni pubbliche potrebbe essere l’ileostomia

Ad aggiungersi alle numerose ipotesi che si sono sollevate da quanto è stata annunciata l’operazione all’addome subita dalla principessa del Galles, e che hanno visto nella causa dell’intervento affrontato da Kate Middleton patologie come l’endometriosi fino ad arrivare alla diverticolite, c’è quella avanzata da una nota blogger statunitense.

Jessica Reed Kraus, una figura piuttosto attendibile quando si tratta di news sulla famiglia reale, avrebbe infatti rivelato che l’operazione subita dalla principessa del Galles potrebbe essere l’ileostomia, un intervento chirurgico complesso e dai risvolti “imbarazzanti”, motivo per cui la casa reale avrebbe preferito non diffondere informazioni approfondite sulle condizioni di salute effettive di Kate.

Cos’è l’ileostomia, l’operazione all’addome con convalescenza difficile che potrebbe aver subito Kate

Anche Antonio Caprarica, giornalista esperto su ogni cosa che riguarda la famiglia reale, aveva ipotizzato, già all’uscita delle prime notizie sulle condizioni di salute di Kate Middleton, che la situazione della principessa del Galles poteva essere più complicata di quanto comunicato dalla casa reale. La clinica dove era stata ricoverata Kate, infatti, è particolarmente rinomata per quanto riguarda la chirurgia del colon rettale, campo in cui cadrebbe anche l’ileostomia, l’operazione che potrebbe aver subito la principessa.

Secondo anche quanto rivelato dalla blogger Jessica Reed Kraus l’ileostomia sarebbe un’operazione molto delicata poiché consiste nella deviazione dell’ileo, una porzione di intestino tenue, attraverso un’apertura praticata sull’addome a cui poi deve essere applicato un sacchetto esterno. Sarebbe proprio quest’ultimo particolare, molto intimo e che potrebbe essere considerato “imbarazzante” e poco consono a una figura appartenente alla casa reale, ad aver provocato l’estrema segretezza intorno all’intervento subito da Kate Middleton.

