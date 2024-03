Dopo lo scatto ritoccato, è spuntata una nuova foto di Kate Middleton. L’immagine non ha fatto altro che alimentare il mistero che ruota attorno alle reali condizioni di salute della principessa del Galles.

Kate Middleton: spunta una nuova foto: il mistero continua

Nelle scorse ore, Kate Middleton ha ammesso di aver modificato la foto con i figli. La principessa del Galles ha rivelato che, non essendo una fotografa esperta, ha abusato di Photoshop e ha commesso un errore dietro l’altro. Le sue parole non hanno convinto i media britannici, che hanno fatto diverse teorie sulle sue condizioni di salute. Nel frattempo, è spuntata un’altra foto che non fa altro che alimentare il mistero.

Kate Middleton: è lei o non è lei?

La foto in questione ritrae Kate Middleton in macchina con il principe William. La principessa del Galles è girata di spalle e guarda nel finestrino opposto. La sua immagine è piuttosto sfocata, motivo per cui in molti pensano che sia una sua controfigura. In didascalia, si legge che marito e moglie sono stati pizzicati mentre lasciavano il Castello di Windsor per dirigersi ad un appuntamento privato.

Kate Middleton: la nuova foto non convince

Secondo i media britannici, la nuova foto di Kate Middleton è stata diffusa per mettere a tacere le voci su un suo probabile ricovero in una clinica privata per disturbi alimentari. E’ davvero questa la realtà? Al momento non è dato saperlo, ma possiamo affermare che l’ultima immagine ben visibile della principessa, tralasciando lo scatto fake degli ultimi giorni, risale al 25 dicembre 2023.