Kate Middleton, spunta l'ipotesi del ricovero in clinica per disturbi alimentari: ecco cosa c'è dietro il caos della foto ritoccata.

Dopo la storiaccia della foto modificata, la salute di Kate Middleton è tornata al centro della scena. Nelle ultime ore è tornata in auge l’ipotesi del ricovero in clinica per disturbi alimentari.

Kate Middleton: spunta l’ipotesi del ricovero per disturbi alimentari

Sono giorni difficili per Kate Middleton. La principessa del Galles ha ammesso di aver modificato la foto con i figli e si è ritrovata al centro di una bufera mediatica non indifferente. Stando a quanto sostengono alcune fonti vicine alla Royal Family, adesso sarebbe “distrutta”. Nel frattempo, la storiaccia dello scatto photoshoppato ha riportato l’attenzione sulle sue condizioni di salute ed è tornata in auge l’ipotesi del ricovero in clinica per disturbi alimentari.

Kate Middleton è ricoverata per anoressia?

L’ipotesi del ricovero in clinica per disturbi alimentari si è fatta spazio per un motivo molto semplice: tralasciando la foto modificata, non ci sono immagini in cui Kate Middleton appare in modo chiaro. Nella maggior parte degli scatti degli ultimi tempi, la principessa del Galles appare sempre nascosta da occhiali o cappelli. Insomma, il suo volto non è mai riconoscibile, tanto che alcuni ipotizzano che non sia lei ma una specie di controfigura.

L’indiscrezione su Kate Middleton

Secondo alcuni tabloid inglesi, riportati da Yahoo Uk, Kate Middleton sarebbe ricoverata in una clinica privata segreta a causa di un disturbo alimentare, l’anoressia. Questa tesi sarebbe avvalorata dalle foto pubbliche apparse dalla scorsa estate ad oggi: la principessa del Galles è apparsa sempre più magra. E’ bene sottolineare che, al momento, non ci sono conferme in merito alle sue reali condizioni di salute.