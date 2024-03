Kate Middleton farà la sua prima apparizione pubblica l'8 giugno in occasione del compleanno del re

Kate Middleton sta ancora male. La convalescenza della moglie del principe William si allunga.

La lunga convalescenza di Kate Middleton

La principessa del Galles sarebbe dovuta tornare a presenziare ad eventi pubblici a Pasqua, ma ora non è più cosi.

Il governo londinese ha infatti diffuso la notizia che la convalescenza di Kate Middleton si allungherà e la principessa farà il suo ritorno l’8 giugno, in occasione del compleanno del suocero, Re Carlo III.

L’esercito britannico ne ha dato notizia ufficiale scrivendo sul proprio sito che Kate passerà in rassegna le truppe nell’annuale Trooping of the Colour.

La malattia

Kate Middleton si è sottoposta a un intervento all’addome il 17 gennaio. Della malattia e dell’intervento non si conosce nient’altro, se non che avrebbe richiesto una lunga convalescenza.

La situazione nella famiglia reale è ancora più complicata dal momento che anche Re Carlo III non sta bene. Ha scoperto infatti di avere un tumore e da qualche tempo si sta sottoponendo alle cure per guarire.