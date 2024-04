Papa Francesco, l'appello del Pontefice su Ucraina e Gaza: "I leader abbiano la forza di fermarsi"

Le due guerre che hanno profondamente devastato l’Ucraina e la Striscia di Gaza sono state al centro della riflessione di Papa Francesco. Nel corso della consueta recita domenicale fatta da Piazza San Pietro, il sommo pontefice ha lanciato un messaggio di pace e speranza, chiedendo che i leader fermino la guerra: “Seguendo la strade del potere non si trova la felicità”, è ciò che ha evidenziato a tale proposito.

Ucraina e Gaza, l’appello di Papa Francesco ai leader: “Sia trovata una pace giusta e duratura”

Papa Bergoglio, proprio durante la recita ha invitato i leader a fermarsi per trovare un accordo, aggiungendo anche: “Il Signore illumini e sostenga quanti lavorano per diminuire la tensione e favorire i gesti che rendono possibile i negoziati. Il signore dia ai dirigenti la capacità di fermarsi per trattare e negoziare”.

La riflessione di Papa Francesco sulla vita frenetica di tutti i giorni

Durante il suo intervento Papa Francesco ha trattato un tema centrale come la frenesia della vita di tutti i giorni: “C’è chi riduce l’esistenza a una corsa frenetica per godere e possedere tante cose: mangiare e bere, divertirsi, accumulare soldi e roba, provare emozioni forti e nuove. Una strada che a prima vista sembra piacevole ma che è sterile perché non sazia il cuore”.