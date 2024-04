Nel libro-intervista con Javier Martinez-Brocal El sucesor Papa Francesco ha raccontato come sarà il funerale e come ha deciso di cambiare le regole rispetto ai suoi predecessori.

Esposto nella bara

Papa Francesco ha deciso che sarà esposto nella bara e non su un catafalco, che ci sarà solo una veglia e non due e che non ci sarà alcuna cerimonia per la chiusura della bara.

All’interno del libro commenta il funerale di Benedetto XVI e dice: “Sarà l’ultima veglia funebre celebrata così, con il corpo del Papa esposto fuori dalla bara, su un catafalco. Ho parlato con il cerimoniere e abbiamo eliminato questo e tante altre cose.”

La sepoltura a Santa Maria Maggiore

Papa Francesco non ha mai fatto mistero di avere un rapporto particolare con la chiesa di Santa Maria Maggiore. Racconta infatti che gli era cara anche prima che diventasse Pontefice e che si recava spesso lì a pregare.

Per questa ragione ha dato disposizioni per essere sepolto nella basilica.

Spiega che dopo la statua della Regina della Pace “c’è una stanza in cui conservavano i candelabri” ed “è quello il luogo.” Conclude: “Mi hanno confermato che tutto è pronto” per la sua futura sepoltura.