Cgil e Uil hanno proclamato un importante sciopero generale, nella giornata di giovedì 11 aprile 2024, per ricordare chi ha perso la vita sul lavoro

Lo sciopero generale del prossimo 11 aprile avrà una durata totale di 4 ore ed è stato indetto di Cgil e Uil.

Lo sciopero generale dell’11 aprile e la richiesta di Cgil e Uil

I sindacati hanno invitato i lavoratori italiani e le lavoratrici italiane a prendere parte non solo a questa protesta, ma anche a tutte le iniziative e le mobilitazioni che verranno organizzate a livello territoriale, da Nord a Sud del nostro Paese, isole comprese.

Le motivazioni in merito allo sciopero dell’11 aprile

Lo sciopero di giovedì 11 aprile 2024 è stata indetta per ricordare tutte le persone che hanno perso la vita sul luogo di lavoro e per chiedere che fenomeni di questo tipo non si verifichino mai più.

A tal proposito, i sindacati chiedono di garantire salute e sicurezza ai lavoratori e alle lavoratrici, rafforzare le attività di vigilanza e di prevenzione e fornire a tutti quanti un’adeguata e continua formazione. Inoltre, i sindacati chiedono un’equa e giusta riforma fiscale.

Ecco cosa accadrà nella giornata dello sciopero dell’11 aprile

Per 4 ore, dalle 9 alle 13, restano fermi gli addetti e le addette di tutti i settori privati mentre, le ore salgono a 8 per il mondo dell’edilizia.

Un’altra importante manifestazione si terrà a Roma sabato 20 aprile. Ad indirla sono stati sempre i membri di Cgil e Uil e al centro ci saranno i temi della salute, della sicurezza, del diritto alla sanità pubblica e della riforma fiscale.