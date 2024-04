Mattarella in Ghana e Costa d'Avorio: la sua agenda

Sergio Mattarella è atteso in queste ore in Africa dove visiterà due Paesi chiave come il Ghana e la Costa d’Avorio. Il viaggio del presidente della Repubblica che, rappresenta una tappa storica importantissima per la storia del nostro Paese, rientra nell’ampio progetto del Governo di rendere strategico il continente africano, un progetto al cui centro è inserito il piano Mattei per l’Africa. Diversi i temi che verranno affrontati durante le visite del capo di Stato: dalla protezione delle rotte commerciali via mare, passando per la sicurezza all’istruzione.

Mattarella, le tappe della visita in Ghana e in Costa d’Avorio

Nella giornata di oggi, martedì 2 aprile Sergio Mattarella arriverà ad Abidjan, in Costa d’Avorio dove incontrerà il suo omologo ivoriano, Alassane Ouattara che lo aveva invitato formalmente nel settembre del 2022. È la prima volta che un presidente della Repubblica italiano si reca nel Paese africano. Nel corso di questa visita si terrà un pranzo di Stato, inoltre a Mattarella saranno consegnate le chiavi del distretto di Abidjan.

La visita in Ghana e i temi affrontati

Dopo la visita in Costa d’Avorio sarà la volta del Ghana dove il presidente Mattarella si recherà nella giornata di giovedì 4 aprile. Qui incontrerà il presidente Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. In questa occasione il capo di Stato visiterà inoltre il Castello di Christiansbourg, luogo simbolo della tratta degli schiavi. Il presidente Mattarella affronterà un tema centrale come l’istruzione e lo farà visitando diverse scuole come l’istituto dei salesiani nel quale vengono formati cuochi e operai. Sul fronte della sicurezza il capo di Stato avrà modo di visitare una nave italiana, la Bettica, inserita in una missione che mira a contrastare la criminalità che avviene lungo le coste del golfo di Guinea.