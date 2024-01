Due terribili tragedie in un solo giorno per la provincia di Fermo. Dopo la morte del ragazzino 17enne che si trovava sul furgone schiantato contro l’albero, nella giornata di ieri anche un 55enne ha perso la vita, questa volta per un incidente domestico. Il casolare in cui viveva Filippo Mattiozzi, infatti, ha preso fuoco.

Incendio in un casolare: morto il 55enne Filippo Mattiozzi

Un tremendo incendio partito dal camino della casa di Sant’Elpidio a Mare non ha dato scampo al padrone di casa: il 55enne Filippo Mattiozzi. L’uomo si trovava nel salotto del casolare quando dal camino è partito, per cause ancora da accertare, il pericoloso rogo. Le cause del decesso di Filippo non sono ancora del tutto state chiarite, ma sembra che si sia trattato di un’intossicazione dovuta alle esalazioni del fumo nero che in breve tempo ha invaso tutta la casa.

Incendio in un casolare: l’intervento dei soccorsi

Sul posto, sono arrivati poco dopo le ore 16 gli operatori sanitari, i carabinieri e i vigili del fuoco. I caschi rossi sono intervenuti con tre mezzi con i quali sono riusciti a spegnere le fiamme e recuperare il corpo di Mattiozzi. I tentativi di rianimazione si sono rivelati, però, tutti vani: l’uomo si è spento poco dopo.