Intorno alle 14.30 c’è stato un terribile incidente stradale sull’A1, fra i caselli di San Vittore e Caianello, in direzione Napoli. Coinvolti nel sinistro, quattro tir e per adesso, il bilancio è di una vittima e tre persone ferite. Vediamo cosa è successo

Incidente in A1: traffico bloccato fra i caselli di Caianello e San Vittore

Quattro tir sono rimasti coinvolti in un incidente autostradale al Km 700 dell’A1, in direzione Napoli.

Per ore il traffico è rimasto bloccato fra i caselli di Caianello e San Vittore. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per rimuovere i mezzi e mettere in sicurezza il tratto autostradale, ma anche le forze dell’ordine e i soccorritori sanitari.

Diversi comandi dei pompieri sono intervenuti sul posto, dove l’impatto ha provocato davvero il panico.

Ci sono stati tre feriti che sono stati trasportati via in ambulanza e una vittima.

Gli autisti incastrati fra le lamiere

I vigili del fuoco hanno lavorato per ore per aiutare gli autisti che sono rimasti incastrati fra le lamiere degli autotreni.

Anche l’eliambulanza è stata chiamata per i casi gravi. Purtroppo uno degli autisti non ce l’ha fatta, infatti è rimasto incastrato nelle lamiere in modo serio e non è stato possibile salvargli la vita.

Non è chiaro cosa sia successo, sappiamo solo che non sono rimasti coinvolti altri utenti della strada oltre a coloro che erano sui tir. Il traffico chiaramente ha subito dei rallentamenti importanti.

Ora la polizia sta effettuando i dovuti accertamenti per ricostruire il sinistro.