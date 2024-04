Un’altra tragedia sulle strade italiane: in queste ore a Piano della Lenta, lungo la statale 80, dove si è verificato un frontale tra auto e tir. L’uomo che era alla guida della vettura, purtroppo è morto sul colpo.

Incidente frontale a Piano della Lenta

La dinamica esatta dell’incidente è al vaglio della polizia stradale intervenuta sul luogo. Il tragico evento è avvenuto all’altezza del distributore di carburante a Piano della Lenta, nei pressi della scuola e del bar.

L’uomo, che secondo Il Messaggero, sarebbe Adem Zekiri, un cittadino macedone verso le 13.30 di oggi, era alla guida dell’auto quando è finito nella corsia opposta andandosi a scontrare frontalmente con il tir che viaggiava in direzione opposta. Non si esclude un malore o un sorpasso azzardato.

I soccorsi nell’incidente frontale

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 con l’ambulanza e i vigili del fuoco.

Gli operatori sanitari hanno tentato ogni manovra per rianimare il 58enne ma per lui non c’è stato purtroppo nulla da fare poiché l’impatto è risultato fatale.

La strada chiusa dopo la morte dell’uomo nell’incidente frontale

La strada è stata chiusa al traffico in modo parziale: si procede a senso unico alternato. In corso i rilievi dell’incidente, per capire la dinamica, che rimane ancora incerta.

Sul posto squadre Anas e Forze dell’Ordine al lavoro per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare le condizioni di viabilità.