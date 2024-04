La scorsa notte, ad Alassio, un ragazzo di 17 anni originario di Albenga è morto dopo aver perso il controllo della sua moto ed essere andato a impattare contro un muro. I sanitari del 118, subito giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Incidente mortale ad Alassio: morto 17enne

L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente ma, secondo le prime ricostruzioni, la vittima si trovava in sella alla sua moto quanto, per motivi ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a sbattere sull’Aurelia, poco dopo la scritta Alassio, in direzione Albenga. I sanitari del 118 e i vigili del fuoco sono subito intervenuti sul posto ma non hanno potuto far altro che constatare la morte del 17enne. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto, ma pare che il giovane avrebbe fatto tutto da solo.

Il commento del sindaco di Albenga

“Mi unisco al dolore della famiglia. Una tragedia che non può lasciare indifferente nessuno. Una giovane vita spezzata“, è stato il commento del sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis.

