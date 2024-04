Gianni Cavezza ha perso la vita a 40 anni a causa di un terribile incidente che si è verificato ad Aprilia. L’uomo era a bordo della sua moto.

Incidente ad Aprilia tra moto e auto: Gianni Cavezza muore a 40 anni

Gianni Cavezza è morto in un terribile incidente che si è verificato domenica 7 aprile in via del Genio Civile ad Aprilia, in provincia di Latina, tra una moto e un’auto. L’uomo era a bordo della sua Honda Cr Fireblade quando si è verificato lo schianto. La camera ardente verrà allestita nella cappella del cimitero di Aprilia martedì 9 aprile dalle ore 9 e il funerale sarà celebrato alle ore 11 nella chiesa San Michele Arcangelo e Santa Maria Goretti. Sono stati condivisi sui social moltissimi messaggi di cordoglio da parte delle persone che lo conoscevano e gli volevano bene.

Incidente ad Aprilia tra moto e auto: la dinamica

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di domenica 7 aprile. Gianni Cavezza viaggiava verso via Pontina quando, per cause da accertare, si è scontrato con un’auto, una Toyota Auris. Alla guida della macchina un uomo di 50 anni, che si è fermato a soccorrerlo in attesa dei sanitari. Purtroppo l’uomo è morto praticamente sul colpo e non c’è stato nulla da fare.