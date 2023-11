Il drammatico incidente stradale è avvenuto nella notte fra ieri e oggi, sulla tangenziale ovest poco prima della barriera Milano Ghisolfa: un’automobile e un tir si sono scontrati in una dinamica ancora tutta da accertare. Il conducente del camion è stato sbalzato fuori dall’abitacolo ed è morto sul colpo.

Incidente fra auto e camion: lo scontro

Era da poco passata l’una di notte quando sulla A50 si è verificato un terribile incidente stradale che ha coinvolto due veicoli: un’automobile e un tir. Sul mezzo pesante erano presenti due persone, un uomo di 55 anni, che era alla guida del camion, e un 51enne seduto al posto del passeggero. Sopo lo scontro, la cui dinamica non è ancora stata del tutto chiarita dagli agenti di polizia, il 55enne è stato sbalzato fuori dall’abitacolo ed è finito a terra, steso sull’asfalto. L’impatto è stato così violento da causare l’immediato decesso dell’uomo.

Incidente fra auto e camion: i soccorsi

Quando i medici del 118 sono arrivati sul posto, per il 55enne non c’era già più nulla da fare: i sanitari hanno potuto solamente dichiarare la sua morte. Anche il 51enne che viaggiava con lui è rimasto ferito nello scontro, così come l’uomo che era alla guida dell’automobile. Quest’ultimo è stato trasferito in ospedale in codice giallo.