L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti, che stavano camminando nel parco. Non appena si sono accorti della presenza del corpo hanno subito chiamato le forze dell’ordine.

Tragedia a Bologna, trovato cadavere in un parco

Il cadavere è stato ritrovato nella tarda mattinata, nel Parco Corrado Alvaro nel quartiere San Ruffillo a Bologna. Sul posto è immediatamente intervenuto il 113. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un senzatetto, che era solito aggirarsi nella zona.

La causa della morte

Insieme alla polizia sono giunti anche gli uomini della Scientifica, per effettuare i consueti rilievi e definire le dinamiche della morte. L’ipotesi più accreditata al momento è quella secondo cui l’uomo sarebbe stato vittima di un malore. Il caso verrà trattato in via amministrativa e non sarà aperta un’indagine.

Le vittime del freddo

Il senzatetto morto nel parco è solo l’ultimo di una lunga serie di decessi avvenuti nel capoluogo emiliano, che hanno coinvolto persone senza fissa dimora. Poco meno di un anno fa, in zona San Felice, era stata dichiarata la morte di un clochard di 75 anni, trovato su una panchina. L’arrivo dell’inverno, infatti, non fa che acuire le difficoltà di coloro che non possiedono una casa e sono costretti a proteggersi dal freddo nei ripari di fortuna per strada.