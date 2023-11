Ennesimo caso di violenza sessuale in pieno centro a Bologna. Una ragazza è stata trascinata in strada da due sconosciuti, ma una coppia ha visto la scena e ha chiamato la polizia, che ha fermato lo stupro.

Bologna, tentato stupro in centro: coppia chiama la polizia ed evita il peggio

Una coppia di passanti, in pieno centro a Bologna, ha fermato uno stupro ai danni di una ragazza, che veniva trascinata via da due sconosciuti. Il terribile episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica e ha portato all’arresto in flagranza di reato di un ragazzo di 25 anni, accusato di violenza sessuale. Come ricostruito da Il Resto del Carlino, erano le due e mezza di notte quando una coppia si è accorta che una ragazza che non si reggeva in piedi veniva trascinata da due ragazzi. I due si sono insospettiti e hanno chiesto cosa stava accadendo, interrompendo la violenza. Quando si sono avvicinati uno dei due ragazzi è scappato, mentre l’altro ha risposto male e ha continuato a trascinare la ragazza verso un posto appartato. La chiamata alle forze dell’ordine è stata decisiva.

Bologna, tentato stupro in centro: l’intervento della polizia

Gli agenti hanno scandagliato la zona, ritrovandosi davanti alla violenza ancora in atto. Il 25enne è stato fermato e portato in carcere, mentre la giovane vittima è stata soccorsa e portata all’ospedale Maggiore di Bologna. L’episodio si è verificato ad un mese di distanza da un’altra violenza sessuale avvenuta a Bologna, in strada. La città è al secondo posto per denunce di violenza sessuale e quarta per tutti i reati. Sono 219 le denunce di violenza sessuale arrivate alle forze dell’ordine nei primi mesi del 2023.