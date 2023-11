La 19enne vittima della violenza sessuale di gruppo di Palermo ha parlato per la prima volta in televisione.

La 19enne vittima del terribile stupro di gruppo di Palermo ha parlato per la prima volta in televisione, ai microfoni della trasmissione Rai Avanti Popolo.

Stupro di Palermo, parla la vittima: “Voglio ricominciare con la mia vita”

La 19enne vittima del terribile stupro di gruppo di Palermo, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 luglio scorso, ha parlato per la prima volta in tv, ai microfoni della trasmissione Avanti Popolo, spiegando che vuole ricominciare e iscriversi all’Università. “Vorrei studiare Psicologia. Questo è un po’ un mio sogno, la vivo un po’ come una missione” ha dichiarato. Per la violenza di gruppo sono stati arrestati 7 ragazzi, tra cui un minorenne. Uno dei sette, amico della vittima, aveva premeditato la violenza per poi diffondere online il video. Secondo le autorità avrebbe voluto venderlo. La giovane, al microfono con Nunzia De Girolamo, ha ripercorso il primo incontro con l’aggressore e la notte della violenza.

Stupro di Palermo, parla la vittima: il racconto della violenza

La 19enne ha spiegato che la notte tra il 6 e il 7 luglio avrebbe dovuto vedere un’amica per una serata insieme. Le due avevano scelto di passare alla Vucciria, dove avevano incontrato il gruppo. “Sono rimasta lì perché credevo che quello che mi ha poi tradita e filmata fosse un amico. La ragazza con cui ero è andata via quando sono arrivati gli altri. Io non mi sono preoccupata perché ero convinta che lui mi avrebbe riportata a casa sana e salva” ha dichiarato la giovane. Invece, l’aggressore l’ha convinta a continuare a bere e, con la complicità dei sei amici, l’ha sollevata di peso e trascinata nel cantiere del Foro Italico, per abusare di lei. Dopo la violenza la ragazza ha lasciato Palermo per entrare in una comunità protetta. “Adesso sogno un lavoro per essere indipendente. Poi vorrei iscrivermi all’università e studiare Psicologia. La vivo un po’ come una missione” ha dichiarato, aggiungendo che le piacerebbe vivere a Milano e ricominciare.