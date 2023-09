Tra la notte tra il 6 e 7 luglio scorsi si è verificato un terribile stupro tra le strade di Palermo. La vittima, una ragazza di 19 anni è stata aggredita da parte di sette quasi coetanei che ora sono stati arrestati. La giovane, così come aveva già fatto qualche giorno fa, è tornata a parlare sui suoi social per sfogarsi contro chi le sta dando contro.

Stupro di Palermo, la ragazza stuprata “La gente che inventa cose mi fa schifo”

“Mi fate troppo schifo. ‘Io la conoscò’, ma chi ca..o vi conosce. Vi vantate di cose che non avete mai fatto con me. Non mi farei problemi a dire che sia così, perché alla fine non è un delitto. Ma sentire la gente che inventa le cose mi fa uscire pazza. Che schifo. Quante denunce di diffamazione volete per smetterla?” -si fa sentire la 19enne vittima di stupro al Foro Italico rispondendo a coloro i quali millantano di aver avuto una relazione con lei.

Lo sfogo dei giorni precedenti

Non è la prima volta che la ragazza si sfoga sui social da quando la notizia di quanto le è successo è diventata di dominio pubblico. Purtroppo, tanti utenti social non hanno mostrato empatia con lei. La 19enne aveva parlato molto chiaramente solo pochi giorni fa: “Sono stanca. Mi state portando alla morte. Io stessa anche senza questi commenti non ce la faccio più. Non ho più voglia di lottare, né per me né per gli altri. Non posso aiutare nessuno se sto così. Non serve a nulla continuare. Pensavo di farcela, non è così. Se riesco a farla finita porterò tutti quelli che volevano aiutarmi sempre nel mio cuore.”