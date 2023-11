La ragazza straniera ha presentato la denuncia per violenza sessuale nei confronti di un giovane che ha negato tutto

I fatti risalirebbero a circa un mese fa, quando erano i primi giorni di ottobre: una ragazza svizzera di 17 anni sarebbe stata avvicinata e stuprata da un 20enne conosciuto la stessa sera, fuori da una discoteca di Portoferrario. La giovane ha denunciato l’accaduto, facendosi accompagnare dai genitori dalle autorità: era a conoscenza del nome e del cognome del ragazzo che l’avrebbe violentata. Lui, però, nega tutto.

Ragazza denuncia stupro all’Isola d’Elba: i fatti

Secondo quanto raccontato ai poliziotti, la turista sarebbe stata costretta ad un rapporto sessuale all’esterno del Club 64 dal ragazzo poco più grande di lei conosciuto qualche ora prima. La giovane ha fornito subito le generalità del presunto violentatore alle autorità che le hanno utilizzate per rintracciarlo e sottoporlo ad un interrogatorio.

Ragazza denuncia stupro all’Isola d’Elba: la versione del ragazzo

Il giovane è stato raggiunto dalla polizia e immediatamente interrogato, ma la sua versione dei fatti risulta essere completamente diversa rispetto a quella che è stata fornita dalla 17enne svizzera. Sul corpo della minorenne non sono stati rinvenuti segni come lesioni o ferite, ma questo non significa necessariamente che il rapporto sia stato consenziente. Le indagini stanno proseguendo spedite.