Il trapper Gallagher, arrestato per violenze contro la sua ex incinta, ha raccontato la sua versione dei fatti davanti al pm. Una versione diversa rispetto a quella della vittima.

Trapper Gallagher, ai domiciliari per violenze: “Non l’ho mai picchiata”

Il trapper Gallagher, Gabriele Magi, ai domiciliari con l’accusa di maltrattamenti e lesioni nei confronti della ex compagna, si sta difendendo e ha raccontato la sua versione davanti al pm. “Sminuiva il mio lavoro: le mie canzoni non le piacevano, per lei ero sempre peggio degli altri cantanti. Non l’aiutavo in casa, è vero, ma non le ho mai messo le mani addosso, figuriamoci durante la gravidanza” ha dichiarato il trapper. La ragazza nel maggio 2022 ha partorito il loro bambino e ha raccontato di aver subito aggressioni fisiche e verbali per due anni, anche quando era incinta. Il trapper ha raccontato la sua versione dei fatti davanti al pm, diversa da quella resa dalla sua ex, come riportato dal Corriere della Sera.

Trapper Gallagher, ai domiciliari per violenze: la sua versione

“Non sono un santo, ho commesso errori e me ne scuso. Ma mi ha sempre sminuito, mi rendeva insicuro: mi faceva perdere la testa. Mi farò curare la malattia psichiatrica di cui soffro” ha dichiarato il trapper. Secondo il gip il racconto della donna sarebbe attendibile e a confermarlo ci sarebbero i referti medici della costola rotta e quelli dello scorso settembre quando, in ospedale, le sono state riscontrate “percosse agli arti superiori e piccola ferita lacerocontusa al polso sinistro da taglio accidentale con vetro per riferita aggressione con percosse“, a anche le testimonianze degli amici. “L’attesa di nostro figlio è stato il periodo più bello della mia vita. Abbiamo litigato prima e dopo, mai durante la gravidanza. Non l’aiutavo nelle faccende domestiche, ma sono sicuro di non averle mai messo una mano addosso” ha raccontato il trapper, sottolineando che la sua ex sminuiva il suo lavoro. “Aveva da ridire anche sul dottore insieme al quale ho intrapreso una cura anni fa per guarire dalla mia malattia psichiatrica. Perdevo il controllo. Ma eravamo in due a litigare” ha aggiunto.