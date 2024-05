Europee: Marcucci, 'solidarietà a Greco e Mazzeo'

Roma, 28 mag. (Adnkronos) - “I cosiddetti impresentabili segnalati dalla Commissione Antimafia non solo non mi convincono, piuttosto mi creano inquietudine. Parlo dei due casi che conosco personalmente. La vicenda di Antonio Mazzeo, candidato Pd, è risibile ed attiene ad una contestazio...

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – “I cosiddetti impresentabili segnalati dalla Commissione Antimafia non solo non mi convincono, piuttosto mi creano inquietudine. Parlo dei due casi che conosco personalmente. La vicenda di Antonio Mazzeo, candidato Pd, è risibile ed attiene ad una contestazione totalmente estranea all’attività della commissione parlamentare. Conosco Antonio ed il suo rigore. Stesso ragionamento per la candidata di Stati Uniti d’Europa Filomena Greco, rea di aver rinunciato alla prescrizione”. Lo afferma il presidente di Libdemeuropei, Andrea Marcucci.