La donna è stata vittima di violenza per quasi due anni, dopo che si era sottoposta ad un intervento di chirurgia plastica per perdere peso. L’uomo, originario di Castellammare di Stabia, è stato arrestato.

Napoli, violenta la compagna dopo un intervento estetico

La donna ha trovato il coraggio di denunciare l’accaduto e rivolgersi al centro la Casa di Imma, dove ha trovato l’aiuto necessario. In base alle prime indagini l’uomo, 42enne di Castellammare di Stabia, non avrebbe visto di buon grado il cambiamento fisico della compagna. Quest’ultima, infatti, si era sottoposta ad un intervento di chirurgia plastica per contrastare l’obesità e ritrovare la fiducia in sé stessa. Per oltre due anni la vittima è stata sottoposta a continue violenze e maltrattamenti.

Il racconto della donna

Dal 2021, anno dell’intervento, l’uomo ha assunto comportamenti possessivi e violenti, aggredendo la compagna più volte sia verbalmente che fisicamente. Stando al racconto della vittima, l’ex convivente controllava come si vestiva ed era arrivato perfino a segregarla in casa, impedendole di uscire anche solo per andare a fare la spesa. Stanca dei continui soprusi la donna si sarebbe rivolta alla Casa di Imma, una struttura protetta dedicata all’accoglienza di donne vittime di violenza.

Napoli, violenta la compagna: arrestato

Dopo la denuncia della donna, sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Castellammare di Stabia, che, con un’ordinanza di custodia in carcere, emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura, hanno arrestato l’uomo. Le accuse sono di maltrattamenti. La compagna ha anche dichiarato che poco più di un mese prima aveva rischiato di morire, dopo che l’ex convivente l’aveva afferrata per il collo. Ora il quarantaduenne si trova nel carcere napoletano di Poggioreale in attesa del processo.