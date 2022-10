Crollo al cimitero di Poggioreale a Napoli: le bare restano sospese nel vuoto

Nella giornata di oggi c'è stato un nuovo crollo al cimitero di Poggioreale a Napoli: è crollata un'ala del palazzo di tre piani

Dopo l’episodio di gennaio, nella giornata di oggi, lunedì 17 ottobre 2022, c’è stato un nuovo crollo al cimitero di Poggioreale a Napoli: è crollata un’ala del palazzo di tre piani.

Napoli, crollo al cimitero di Poggioreale: cos’è successo

Nella giornata di oggi, attorno alle ore 14 e 03, si è verificato un nuovo brutto crollo al cimitero di Poggioreale a Napoli. Dopo ciò che era accaduto a gennaio, con i crolli delle cappelle di San Gioacchino e dei dottori bianchi, è crollata anche la cappella chiamata della Resurrezione, nella zona attigua al forno crematorio di via Santa Maria del Pianto. Nel crollo, sono cadute anche le bare contenenti i corpi di alcuni defunti, mentre altre bare sono rimaste sospese nel vuoto.

Il commento dell’assessore dei Cimiteri

L’assessore ai Cimiteri Vincenzo Santagada, è giunto immediatamente sul posto e ha commentato l’accaduto: “Al momento del crollo non vi erano parenti dei defunti in quanto la chiusura è prevista alle 13,30. Il crollo è stato preceduto da un boato secco e dalle telecamere, poste lateralmente all’area interessata, è stata rilevata una fitta nube di polvere. Come Amministrazione stiamo provvedendo a tutti gli adempimenti necessari.”