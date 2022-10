Usciti in barca per pescare, padre e figlia dispersi da giorni: trovati ora due cadaveri al largo

Al largo di Sant'Antioco, sono stati ritrovati due cadaveri: potrebbero essere quelli del padre e della figlia usciti per pescare e dispersi.

Dichiarati dispersi da due giorni, un padre e una figlia, Gianmarco e Valentina Murgia. Entrambi, residenti nel sud della Sardegna, sono spariti dopo essere usciti insieme per andare a pescare. La ragazza, di 34 anni, era appena tornata dalla Germania per alcuni giorni di vacanza da trascorrere sulla sua isola d’origine.

Sabato mattina era uscita in barca con suo padre, ma la loro imbarcazione sembra sia sparita nel nulla. Trovati ora due cadaveri al largo.

Usciti in barca per pescare, padre e figlia dispersi da giorni: il caso

La Guardia Costiera e i carabinieri, negli ultimi giorni, sono stati impegnati nelle ricerche, perlustrando il tratto di mare al largo di Teulada. Allo stato attuale, le operazioni non avevano portato alcun risultato importante.

Oggi, 17 ottobre, sono stati però avvistati – al largo di Sant’Antioco – due cadaveri dall’identità ancora sconosciuta. Potrebbero essere il papà e la figlia scomparsi da sabato mattina, anche secondo le autorità.

Dalle dichiarazioni rilasciate, sembra che uno dei due cadaveri sarebbe proprio una donna di giovane età, ma spetta alla famiglia effettuare il riconoscimento definitivo.

L’appello della famiglia su Facebook

I parenti, in seguito alla loro scomparsa, avevano diffuso un appello sui social affinchè qualcuno potesse dare loro notizie utili sulla barca in cui si trovavano padre e figlia, nel caso in cui fosse stata avvistata.

Le parole della famiglia su Facebook erano dirette e accorate: “Chiediamo a chiunque sappia qualcosa di fornire le informazioni necessarie alle forze dell’ordine, al momento impegnate nelle ricerche. Vogliamo lanciare un appello a chiunque abbia una barca: unitevi a noi nelle ricerche per riportare a casa Valentina e suo padre Gianmarco”.