Calci e pugni a madre e zia, ricoverate in prognosi riservata: arrestato 48enne

Dovrà essere sottoposto ad esami tossicologici precisi l'uomo che ha sferrato calci e pugni a madre e zia riducendo entrambe in condizioni gravissime

Non avrebbe esitato a sferrare calci e pugni a madre e zia, ricoverate in prognosi riservata: in Campania è stato arrestato un 48enne che ha picchiato selvaggiamente le due donne che sono state ricoverate. La vicenda per la quale l’uomo è finito in manette per lesioni aggravate nel carcere napoletano di Poggioreale è accaduta a Marigliano, nel Nolano.

Calci e pugni a madre e zia, arrestato 48enne

Ad operare i carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna che adesso stanno indagando su eventuali precedenti per profilare una recidiva. I media spiegano che l’uomo probabilmente era ubriaco ma non ci sono dati certi sul suo tasso alcolemico. Il dramma si è consumato in via San Giovanni Battista, dove il 48enne ha improvvisamente “aggredito nella propria abitazione la madre di 76 anni e la zia di 67 anni”, come spiega Fanpage.

I soccorsi e le condizioni delle vittime

Dopo l’aggressione sul posto sono giunte le ambulanze del 118 che hanno provveduto a due ricoveri: la madre 76enne all’ospedale Santa Maria della Pietà e la zia 67enne all’ospedale di Napoli di Ponticelli. L’uomo invece è stato arrestato dai carabinieri di Castello di Cisterna. Dovrà rispondere del reato di lesioni aggravate nei confronti di madre e zia.