Formazione: Dot Academy, corsi gratuiti nel settore della comunicazione e marketing

Milano, 7 mag. (Labitalia) – Dot Academy, ente di formazione con sede a Milano, organizza due corsi di formazione gratuita nel settore della comunicazione digitale. I corsi sono riservati a diplomati e laureati che abbiano l’intenzione di intraprendere una carriera nel mondo della comunicazione quali content marketing o digital marketing. Il corso di content marketing specialist con inizio il 20 maggio e termine il 14 giugno della durata di 160 ore.

Lo storytelling è diventato strumento fondamentale per chi opera nel campo della comunicazione. Ormai è noto che una comunicazione digitale efficace, sui social come su altri canali online, è indispensabile per le aziende e consente di raggiungere i clienti, di creare legame, identificazione ed engagement, sviluppando propensione all’acquisto e fedeltà al brand. E questo percorso formativo consentirà ai partecipanti di acquisire le competenze necessarie ad utilizzare un linguaggio adeguato al mondo digital, progettare campagne di content marketing, gestire i contenuti digitali e gli aspetti del digital marketing. I partecipanti avranno, inoltre, l’opportunità di applicare le competenze apprese in un project work con un’azienda partner, che fornirà un’esperienza pratica e concreta.

L'altro corso è di digital marketing specialist con inizio il 20 maggio e termine il 07 giugno della durata di 80 ore. Obiettivo del corso è rendere i partecipanti in grado di collaborare con le aziende nella gestione, creazione di una campagna di comunicazione digital e progettazione di strategie di web marketing. I partecipanti impareranno le azioni di vendita delle attività aziendali e le interazioni con gli utenti/acquirenti attraverso le immagini.

Si forniranno, inoltre, gli strumenti per integrare le azioni di marketing online con le strategie di marketing aziendale e utilizzare al meglio il marketing on line. Saranno in grado, al termine del corso, di monitorare e controllare le campagne di web marketing ottimizzandone le prestazioni. Anche in questo caso sarà effettuato un project work con una nostra azienda partner. Per saperne di più e per candidarsi è possibile visitare il sito https://www.dotacademy.it/, nella sezione 'Corsi di formazione finanziata'.

Basterà cliccare sul corso di interesse e iscriversi tramite il form presente sul sito allegando un cv aggiornato in formato pdf. Al termine del percorso formativo per chi avrà effettuato un minimo del 70% di presenze e partecipato ai moduli obbligatori di 'Formazione Generale dei lavoratori in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 37 comma 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 ASR 21/12/2011' e 'Diritti e Doveri dei lavoratori', verrà rilasciato un attestato che certifica le competenze acquisite durante il corso.