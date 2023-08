Un uomo ha accoltellato il genero di 36 anni al culmine di una lite, a Castellammare. Ha poi confessato di essere stato lui e ha ottenuto i domiciliari.

Castellammare, accoltella il genero: gli erano stati concessi i domiciliari

“Ho discusso con mio genero per i bambini” ha confessato un uomo che ha accoltellato il genero di 36 anni al culmine di una lite. Ha ottenuto i domiciliari dopo avere ammesso quello che ha fatto e collaborato a ricostruire l’intera vicenda. Mentre litigavano, il suocero ha estratto il coltello e ha colpito più volte il genero. I poliziotti hanno trovato un coltello da cucina e numerose tracce di sangue e segni di colluttazione.

Il suocero è accusato di tentato omicidio

Gli agenti del Commissariato stabiese sono arrivati all’ospedale San Leonardo per capire cosa fosse accaduto all’uomo arrivato in pronto soccorso con ferite alla pancia. “Ero andato a casa sua per chiarire delle questioni sui bambini, ma la discussione è degenerata” ha dichiarato il suocero 64enne, assistito dagli avvocati Giovanni Sicignano e Giuliano Sorrentino, che ha confermato la ricostruzione degli investigatori anche davanti al gip del tribunale di Torre Annunziata, Mariaconcetta Criscuolo. Il suocero è accusato di tentato omicidio.