Napoli, bagnino accoltellato da due minorenni dopo lite per un lettino

Il bagnino di un lido di Marechiaro, di 42 anni, è stato accoltellato da due minorenni per un litigio per un lettino.

Momenti di grande paura nella zona di Marechiaro, a Napoli. Il bagnino di un lido, di 42 anni, è stato accoltellato da due minorenni, che lo hanno ridotto in fin di vita.

Momenti di grande paura nella zona di Marechiaro, in provincia di Napoli. Un uomo di 42 anni è stato ridotto in fin di vita da due minorenni. Si tratta del bagnino di un lido, che è stato accoltellato da due giovanissimi, dopo una lite per un lettino del lido. I due adolescenti lo hanno accoltellato diverse volte all’addome.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il bagnino di 42 anni sarebbe stato aggredito da due giovanissimi, al culmine di un litigio per un lettino del lido di Marechiaro. Due adolescenti di circa 15 anni hanno aggredito l’uomo, accoltellandolo più volte all’addome. Il bagnino è stato portato d’urgenza all’ospedale Fatebenefratelli e sottoposto ad un intervento chirurgico molto delicato. La Questura di Napoli sta conducendo un’indagine per ricostruire la dinamica esatta dell’aggressione.