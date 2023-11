Operaio friulano scomparso: il 40enne era impegnato in un'escursione sulla cima del Corno d'Aquilio.

Lo scorso 1° novembre è scomparso dalla cima del Corno d’Aquilio un operaio friulano di nome Daniele Foghin (40 anni) per gli amici Dele. L’uomo è conosciuto su TikTok col nick di Dad in Trek”. Nativo di Spilimpergo (Friuli) ma residente a Mozzecane (Verona) Daniele è marito e padre di due figli. L’uomo è scomparso poco dopo le 8:30 di mercoledì nel corso di un’escursione.

Operaio friulano scomparso: la diretta social

Nel giorno di Ognissanti, Daniele Foghin ha iniziato la sua giornata uscendo da casa intorno alle 5.30. Dopo aver raggiunto la vetta del suggestivo Corno d’Aquilio, ha condiviso alcune immagini con la moglie, tramite messaggi, e proponendo una diretta social per condividere la bellezza del paesaggio. Tuttavia, da quel momento di Daniele non si ha più alcuna notizia.

Operaio friulano scomparso: la denuncia della moglie

La moglie di Daniele lo ha aspettato per il pranzo, ma il marito non è mai rincasato. la donna, molto preoccupata, ha quindi deciso di recarsi presso le autorità locali sporgendo denuncia per la scomparsa del consorte.

Operaio friulano scomparso: trovata l’auto

Durante le indagini mirate a ricostruire gli ultimi spostamenti di Daniele Foghin, è emersa una segnalazione cruciale da parte di un escursionista che ha dichiarato di aver incontrato il 40enne poco prima della sua improvvisa scomparsa. Secondo questa testimonianza, Foghin avrebbe comunicato al compagno escursionista, tramite Whatsapp, il suo intento di dirigersi verso il sentiero dei Contrabbandieri. L’Arena informa che la sua auto è stata ritrovata in località Tommasi, verso le 16 del 2 novembre.