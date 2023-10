La cerimonia che si è tenuta a Casalnuovo di Napoli per celebrare i funerali del TikToker Mister Pella Pazzo è finita nel mirino delle polemiche. In particolare, a essere criticato, è stato il comportamento esibito da amici e supporter del 40enne, improvvisamente deceduto per un arresto cardiaco lo scorso lunedì 2 ottobre.