A Napoli una serie di locandine con i volti degli israeliani rapiti nell’attacco di Hamas sono state vandalizzate. Nella maggior parte dei manifesti appaiono foto di anziani e di bambini.

Napoli, vandalizzate locandine con i volti degli ostaggi israeliani

Una serie di locandine con le foto dei volti degli israeliani rapiti il 7 ottobre durante l’attacco di Hamas sono comparsi in diverse zone della città di Napoli, ma sono state quasi subito vandalizzate. I volti sono stati cancellati, coperti con pennarelli neri, oppure strappati. Le locandine con la scritta in grande “Rapito” sono state affisse a pali della luce e cabine telefoniche anche in pieno centro. Nella maggior parte dei manifesti appaiono foto di anziani e di bambini.

Napoli, i manifesti con le foto degli ostaggi israeliani

“Il 7 ottobre, quasi 200 civili israeliani innocenti sono stati rapiti e portati nella Striscia di Gaza. La loro posizione rimane sconosciuta. Più di 3.000 donne, uomini e bambini, di età compresa tra i 3 mesi e gli 85 anni, sono stati feriti, uccisi, picchiati, violentati e separati brutalmente dai loro cari da Hamas” è il messaggio che si legge sotto le foto delle persone rapite durante l’attacco. Accanto ai manifesti è presente un Qr-code che spiega nei dettagli le motivazioni di questa iniziativa. “Aiutarci per favore a portarli a casa vivi” è l’appello incluso nel messaggio. Le locandine, però, sono state prese di mira dai vandali.