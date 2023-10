Lo scorso 7 ottobre i terroristi di Hamas hanno messo in atto un piano che avevano progettato molto tempo prima per lanciare un duro attacco su larga scala contro Israele. Nell’offensiva, più di duecento persone sono state prese in ostaggio e di queste solo pochissime sono state rilasciate. La reazione di Israele è stata durissima, da quel momento sono iniziati feroci bombardamenti in tutta la Striscia di Gaza.

Hamas sulla liberazione degli ostaggi: la guerra

Mentre Israele ragiona sulla ‘seconda fase di guerra‘, uno dei temi più caldi che le diplomazie stanno giornalmente discutendo rimane quello della liberazione degli ostaggi di Hamas. Un membro della delegazione arrivata a Mosca nella giornata di ieri ha spiegato al quotidiano ‘Kommersant Abu Hamid‘ come stanno le cose secondo Hamas. I terroristi non rilasceranno nessun ostaggio se non ci sarà prima un cessate il fuoco da parte di Israele.

Hamas sulla liberazione degli ostaggi: la strategia

Hamas, spiega il giornale russo, ha fin da subito dichiarato di voler liberare i civili, ma le operazioni richiedono diverso tempo perché questi non sono tutti nelle grinfie di un unico gruppo, ma di diversi. “Centinaia di cittadini e decine di militanti di varie fazioni palestinesi sono entrate nei territori occupati nel 1948″ -raccontano – “Dopo la caduta della divisione israeliana di Gaza, hanno catturato decine di persone, la maggior parte civili, e abbiamo bisogno di tempo per trovarli nella Striscia“