Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, Giampiero Mughini è entrato nel cast della nuova edizione del Grande Fratello. La sua presenza, però, cozza un po’ con le nuove direttive di Pier Silvio Berlusconi.

Giampiero Mughini nel cast del Grande Fratello: l’indiscrezione

Dagospia non ha alcun dubbio: Giampiero Mughini entrerà nella casa del Grande Fratello nei panni di concorrente. Il giornalista Giuseppe Candela ha rivelato che l’acerrimo nemico di Vittorio Sgarbi si sta preparando per varcare la famosa porta rossa del bunker di Cinecittà.

Giampiero Mughini al GF: e le nuove direttive di Berlusconi?

Se l’indiscrezione lanciata da Dagospia corrispondesse a verità, il Grande Fratello si garantirebbe una buona dose di trash. A questo punto, la domanda sorge spontanea: che fine hanno le direttive di Pier Silvio Berlusconi? Giampiero Mughini, che negli anni ha regalato siparietti tv imbarazzanti, può trasformarsi in una scheggia impazzita con il rischio di mettere a rischio la nuova ‘verginità’ del reality più spiato d’Italia.

Mughini: il Grande Fratello è il suo primo reality

In attesa di scoprire se Giampiero Mughini sarà davvero un concorrente, possiamo affermare che il Grande Fratello sarebbe il suo primo reality. Il giornalista, ad oggi, ha partecipato soltanto all’ultima edizione di Ballando con le Stelle. Per il resto, i suoi ruoli in tv sono limitati alla poltrona di opinionista.