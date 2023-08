In attesa di scoprire il cast ufficiale della nuova edizione del Grande Fratello, sono spuntati fuori i nomi dei Vip che hanno rifiutato l’invito di Alfonso Signorini. Vediamo chi sono e perché non sono voluti diventare gieffini.

Grande Fratello, chi sono i Vip che hanno rifiutato?

Lunedì 11 settembre 2023 aprirà i battenti la nuova edizione del Grande Fratello. Considerando che è la prima volta che Pier Silvio Berlusconi ha imposto regole rigide, c’è grande attesa. In attesa di scoprire il cast ufficiale, nelle ultime ore sono spuntati fuori i nomi dei Vip che hanno rifiutato l’invito di Alfonso Signorini. Per il momento, sono sei i personaggi che si sono tirati indietro, tutte donne.

I no del Grande Fratello: dalla Muti alla Gerini

La prima Vip ad aver rifiutato il Grande Fratello è stata Ornella Muti. L’attrice ha candidamente ammesso che non vuole “fare il trash” in televisione. Ha una carriera solida alle spalle, altri progetti, e non ha intenzione di partecipare ad un programma “poco costruttivo“. Sulla stessa linea d’onda troviamo Claudia Gerini, che ha rifiutato l’ingaggio senza troppe spiegazioni. Idem per Sara Croce, che è partita per l’America per dedicarsi ad altro.

Grande Fratello: il fantasma del trash scoraggia i Vip

Ad aver rifiutato il Grande Fratello è stata anche Giorgia Venturini. La conduttrice, che lavora a Mediaset da anni, ha dichiarato: “Ogni opportunità che ti viene ha un significato preciso. Significa che delle persone credono in te. Però stavolta declinerò l’invito perché oggi quella partecipazione non sarebbe parte del mio cammino“. Ultime due Vip ad aver declinato l’invito di Signorini sono Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi. Madre e figlia non hanno mai sostenuto il provino per il reality.