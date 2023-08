Il Grande Fratello sta scaldando i motori: manca un mese esatto al taglio del nastro. Non a caso, nelle ultime ore è stato diffuso il nuovo promo. La polemica, però, è scoppiata in un lampo.

Grande Fratello: il nuovo promo accende la polemica

Lunedì 11 settembre 2023 apre i battenti la nuova edizione del Grande Fratello. Per volere di Pier Silvio Berlusconi sarà una stagione completamente diversa rispetto al passato. Il reality sarà condotto per il terzo anno consecutivo da Alfonso Signorini, mentre al suo fianco ci sarà l’opinionista unica Cesara Buonamici. I social, invece, saranno affidati a Rebecca Staffelli. Nelle ultime ore è stato diffuso il nuovo promo e la rivoluzione è lampante. Non a caso, la polemica si è accesa in un lampo.

Il nuovo promo del Grande Fratello

“La Porta Rossa sta per riaprire… proprio a tutti! Ci vediamo a settembre con nuove storie tutte da vivere e da raccontare, sempre su Canale 5 su Mediaset Infinity. Quanto siete curiosi?!“, si legge a didascalia del nuovo promo. Nel filmato vengono riproposti alcuni dei personaggi più iconici del Grande Fratello: da Serena Garitta ad Aldo Montano, passando per Manuel Bortuzzo, Cristina Plevani, Pietro Taricone e Pierpaolo Pretelli.

Le critiche dei fan al nuovo promo

La polemica si è accesa in un lampo, specialmente perché nel nuovo promo mancano i personaggi del GF Vip 7. Non a caso, tra i commenti si legge: “Il GF Vip 7 è stato dimenticato?“, oppure “Chi lo guarderà? E’ tutto pilotato, non sarà più un reality“, o ancora “Come mai Luca Onestini sì e tutti gli altri no? La regola vale per tutti, o tutti o nessuno“.