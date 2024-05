Onu: Mattarella, 'fulcro governance mondiale per evitare tragedie a umanità'

Onu: Mattarella, 'fulcro governance mondiale per evitare tragedie a uman...

Onu: Mattarella, 'fulcro governance mondiale per evitare tragedie a uman...

(Adnkronos) - "La pretesa di piegare le Nazioni unite a singoli spregiudicati interessi -lo stesso obiettivo principale della Carta viene messo costantemente in discussione- non può metterne in dubbio la universalità e le sue ragioni fondanti. La scelta dell'Italia si declina...