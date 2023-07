A sorpresa il nome uscito dal mazzo è quello di Cesara Buonamici. La giornalista è stata annunciata come opinionista unica del prossimo Grande Fratello, pronto a tornare in onda il prossimo 11 settembre. La giornalista, intervistata da TAG24 By Unicusano, ha commentato la decisione di prendere parte al programma e accettare dunque la scelta di Alfonso Signorini.

Le prime parole di Cesara Buonamici come opinionista

Grande emozione e soprattutto una voglia matta di mettersi alla prova in una veste totalmente inedita hanno portato alla decisione di Cesara Buonamici di accettare la poltrona del Grande Fratello: “Come mai ho accettato? L’aspirazione di tutti i giornalisti è poter fare qualcosa di nuovo e vale lo stesso per me”.

La nuova occasione

Come ha confermato la stessa presentatrice del telegiornale di Canale Cinque, l’occasione presentata da Signorini e Berlusconi era troppo ghiotta per poter essere rifiutata. “Mi piace l’idea di mettermi alla prova e sono davvero felice che l’azienda abbia mostrato questa considerazione verso di me offrendomi questa opportunità. Come puoi dire di no dopo questo attestato di stima? Semplicemente non avrei potuto farlo, sono felice”.

La nota ufficiale

Prima ancora delle parole di Cesara Buonamici è arrivata la conferma ufficiale da parte del Grande Fratello, con una nota ufficiale: “Sarà Cesara Buonamici la nuova opinionista di “Grande Fratello” in partenza a settembre. In conduzione confermato Alfonso Signorini. La conduttrice del TG5, giornalista di esperienza unica e di grande simpatia, ha accettato di raddoppiare i propri impegni: sarà in studio per tutte le puntate del reality e contemporaneamente continuerà la regolare turnazione in conduzione al telegiornale delle 20.00″.