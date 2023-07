Pier Silvio Berlusconi ha firmato un accordo con Endemol e Banijay: il Grande Fratello andrà in onda su Mediaset fino al 2026. Il presidente del Biscione ha preso questa decisione per un motivo ben preciso: il reality, nonostante tutto, funziona ancora.

Grande Fratello: Pier Silvio Berlusconi firma l’accordo fino al 2026

Il Grande Fratello andrà in onda su Mediaset fino al 2026. Come anticipato da TvBlog, Pier Silvio Berlusconi ha firmato un accordo con Endemol e Banijay, rinnovando il contratto col reality show per altre quattro edizioni. Anche se il presidente del Biscione non ama il genere, come dichiarato da lui stesso nel corso della conferenza stampa dei palinsesti 2023/2024, è consapevole che il programma funziona ancora molto e consente incassi degni di nota.

Grande Fratello in onda fino al 2026

Grazie all’accordo con Endemol e Banijay, Berlusconi si è assicurato la messa in onda del Grande Fratello nel 2023, 2024, 2025 e 2026. Al momento, sappiamo che la conduzione del prossima edizione è nelle mani di Alfonso Signorini, mentre sulle altre non ci sono ancora previsioni.

Grande Fratello irrinunciabile per Mediaset

Il Grande Fratello, come riporta TvBlog, è davvero importante per Mediaset. Si legge: